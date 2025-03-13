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Белый дом: власти США рассчитывают на помощь России в решении конфликта Украине

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что власти США рассчитывают на поддержку со стороны России в надежде добиться урегулирования украинского конфликта, сообщает ТАСС .

По ее словам, наступил «самый близкий к миру момент» за все время конфликта.

«И президент (США Дональд Трамп. — прим. ред.) рассчитывает, что россияне помогут нам добежать до зачетной зоны», — заявила Левитт.

В Саудовской Аравии 11 марта состоялись переговоры Украины и США. Киев согласился принять предложение Вашингтона о 30-дневном прекращении огня.

После этого США обратились с таким же предложением к России. В Москву была направлена американская делегация, которая будет вести переговоры по установлению перемирия в украинском конфликте.