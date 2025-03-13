Самолет спецпосланника Трампа Уиткоффа летит в сторону России
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Самолет спецпосланника президента США Стива Уиткоффа вылетел из Катара на север. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar, сообщает РИА Новости.
Это происходит на фоне сообщений о том, что посланник американского лидера Дональда Трампа посетит Россию.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила, что цель визита Стива Уиткоффа — склонить Москву к подписанию мирного соглашения. По информации официального представителя Белого дома, завершение военного конфликта в настоящее время вполне достижимо.
Левитт также ранее отметила, что власти США рассчитывают на поддержку со стороны России. По ее словам, наступил «самый близкий к миру момент» за все время конфликта.