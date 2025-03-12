Белый дом: спецпосланник Уиткофф отправится в Москву на этой неделе

До конца текущей недели в Москву прилетит спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф с целью убедить Россию согласиться на прекращение огня в украинском конфликте, сообщает Белый дом, пишет РИА Новости .

Как заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, цель визита Уиткоффа — склонить Москву к подписанию мирного соглашения. По информации официального представителя Белого дома, завершение военного конфликта в настоящее время вполне достижимо.

Российский президент Владимир Путин ранее подчеркивал, что временное перемирие может быть использовано украинской стороной для усиления войск и подготовки личного состава. По мнению Путина, при урегулировании украинского конфликта следует стремиться не к кратковременной паузе в боевых действиях, а к установлению стабильного и продолжительного мира с устранением первопричины его возникновения.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что в ближайшие пару дней Вашингтон и Москва будут контактировать как в очном формате, так и задействовав телефонную связь между странами.