Вэнс: США и РФ будут контактировать пару дней очно и по телефону

Американские эмиссары, отправившиеся в Россию, будут находиться в Москве пару дней. За это время страны будут контактировать не только в очном формате посредством делегаций, но и по телефонной связи, об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс, пишет ТАСС .

«В ближайшие пару дней нам предстоит провести несколько бесед (с РФ — ред.) по телефону и, если говорить о некоторых наших представителях, в очном формате», — заявил Вэнс на встрече президента США Дональда Трампа с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином.

По словам Вэнса, американская сторона на состоявшихся в Саудовской Аравии переговорах с Украиной сумела добиться согласия Киева на 30-дневное прекращение огня. Теперь этот вопрос будет подниматься на переговорах с Москвой.

Ранее Трамп заявил, что у США все еще есть некоторые финансовые рычаги, которые они могут использовать для давления на Москву. Но параллельно с этим выразил надежду, что к такому сценарию прибегать не придется.

Также Трамп отметил, что во время переговоров с РФ в Москве будет обсуждаться не только прекращение огня, но и территориальный вопрос.