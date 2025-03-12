Трамп: в ходе контактов по Украине обсуждается территориальный вопрос

Стороны обсуждают в ходе контактов по Украине не только прекращение огня, но и территориальный вопрос. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает ТАСС .

Американский лидер добавил, что обсуждается «много деталей». Подробности он не стал уточнять.

Также, по его словам, обсуждаемые предложения по Украине несут в себе как плюсы, так и минусы для России.

В Саудовской Аравии 11 марта состоялись переговоры Украины и США. Киев согласился принять предложение Вашингтона о 30-дневном прекращении огня.

После этого США обратились с таким же предложением к России. В Москву была направлена американская делегация, которая будет вести переговоры по установлению перемирия в украинском конфликте.

В США надеются, что Россия согласится прекратить огонь. А если нет, то это «о многом скажет», как заявил госсекретарь Марко Рубио.

Также он утверждал, что в ходе переговоров с Киевом был затронут вопрос территориальных уступок.