Трамп: в ходе контактов по Украине обсуждается территориальный вопрос
Стороны обсуждают в ходе контактов по Украине не только прекращение огня, но и территориальный вопрос. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает ТАСС.
Американский лидер добавил, что обсуждается «много деталей». Подробности он не стал уточнять.
Также, по его словам, обсуждаемые предложения по Украине несут в себе как плюсы, так и минусы для России.
В Саудовской Аравии 11 марта состоялись переговоры Украины и США. Киев согласился принять предложение Вашингтона о 30-дневном прекращении огня.
После этого США обратились с таким же предложением к России. В Москву была направлена американская делегация, которая будет вести переговоры по установлению перемирия в украинском конфликте.
В США надеются, что Россия согласится прекратить огонь. А если нет, то это «о многом скажет», как заявил госсекретарь Марко Рубио.
Также он утверждал, что в ходе переговоров с Киевом был затронут вопрос территориальных уступок.