Рубио: США предложили РФ рассмотреть окончание боевых действий

Он добавил, что переговоры — единственный способ завершения конфликта между Россией и Украиной. США планируют связаться с РФ.

Рубио подчеркнул, что во время переговоров с Киевом делегация из Вашингтона обсуждала вопрос территориальных уступок.

Ранее Соединенные Штаты предложили РФ заключить с Украиной 30-дневное перемирие. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что сначала нужно получить точные данные о содержании переговоров, которые произошли в Джидде, Саудовской Аравии.