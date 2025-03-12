Рубио: США предложили РФ рассмотреть окончание боевых действий
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Соединенные Штаты призвали РФ рассмотреть вопрос завершения боевых действий. Вашингтон ожидает реакции от Кремля, рассказал государственный секретарь США Марко Рубио, сообщает РИА Новости.
Он добавил, что переговоры — единственный способ завершения конфликта между Россией и Украиной. США планируют связаться с РФ.
Рубио подчеркнул, что во время переговоров с Киевом делегация из Вашингтона обсуждала вопрос территориальных уступок.
Ранее Соединенные Штаты предложили РФ заключить с Украиной 30-дневное перемирие. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что сначала нужно получить точные данные о содержании переговоров, которые произошли в Джидде, Саудовской Аравии.