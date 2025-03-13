Песков: Путин в четверг вечером может провести международный телефонный разговор
Фото - © Сайт президента России
Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что вечером 13 марта глава государства может провести международные телефонные переговоры. Подробности соответствующего разговора появятся позднее, сообщает РИА Новости.
По словам Пескова, Кремль проинформирует о разговоре Путина с зарубежными коллегами дополнительно. Такой контакт состоится вечером, точное время пока не разглашается.
Ранее официальный представитель Кремля подтвердил сообщения СМИ о том, что Москва ждет американских переговорщиков, которые уже летят в российскую столицу. Соответствующие контакты сторон уже запланированы, при этом Песков не сказал, кто именно будет общаться со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом.
По данным Белого дома, Уиткофф направляется в Москву, чтобы убедить Россию остановить огонь в украинском конфликте.