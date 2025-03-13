Песков: Путин в четверг вечером может провести международный телефонный разговор

По словам Пескова, Кремль проинформирует о разговоре Путина с зарубежными коллегами дополнительно. Такой контакт состоится вечером, точное время пока не разглашается.

Ранее официальный представитель Кремля подтвердил сообщения СМИ о том, что Москва ждет американских переговорщиков, которые уже летят в российскую столицу. Соответствующие контакты сторон уже запланированы, при этом Песков не сказал, кто именно будет общаться со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом.

По данным Белого дома, Уиткофф направляется в Москву, чтобы убедить Россию остановить огонь в украинском конфликте.