В Карелии живодеры засунули мейн-куна в мешок и выбросили в канаву

В Карелии семья живодеров издевается над своими питомцами: кота Мориса нашли в завязанном мешке. По словам зоозащитников, животное является не первой их жертвой, сообщает Daily Карелия .

Кота Мориса нашли в завязанном мешке в канаве на окраине поселка Ладва в Прионежском районе.

В прошлом году семья жительницы поселка купила себе кота мейн-куна Мориса и изменили ему имя на Нельсона. Животное положили в картофельный мешок, завязали и выбросили в канаву на окраине поселка. Писк кота услышала гуляющая с ребенком мать.Женщина позвонила зооволонтерам.

Ранее москвич выбросил четырех котов из квартиры на 20-м этаже, также житель Энгельса выбросил котят из окна высотки.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.