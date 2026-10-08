Москвич выбросил четырех котов из квартиры на 20-м этаже

66-летний мужчина выбросил из окна квартиры на 20-м этаже жилого дома на Литовском бульваре в Москве четырех котов, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Животные погибли. Кроме того, была повреждена припаркованная около дома машина.

Свои действия москвич объяснил ссорой с женой, а также тем, что он был пьян.

Черемушкинская межрайонная прокуратура проконтролирует ход доследственной проверки, которая начата по данному факту.

Ранее житель Энгельса выбросил котят из окна высотки.

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