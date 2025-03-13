«Самые радужные»: Лавров озвучил ожидания от переговоров с США
Лавров назвал радужными ожидания от переговоров с США
Фото - © Министр иностранных дел Российской Федерации
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что ожидания от грядущих переговоров с США самые радужные. Видео публикует газета «Известия».
На записи Лавров вышел из служебного автомобиля и пошел к зданию. Глава МИД РФ проигнорировал все вопросы журналистов, кроме одного — какие у него ожидания от переговоров.
«Самые радужные», — ответил Лавров.
13 марта спецпосланник президента США Стив Уиткофф прилетел в Москву. Он может попытаться убедить Россию заключить перемирие в украинском конфликте.