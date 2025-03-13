«Самые радужные»: Лавров озвучил ожидания от переговоров с США

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что ожидания от грядущих переговоров с США самые радужные. Видео публикует газета «Известия» .

На записи Лавров вышел из служебного автомобиля и пошел к зданию. Глава МИД РФ проигнорировал все вопросы журналистов, кроме одного — какие у него ожидания от переговоров.

«Самые радужные», — ответил Лавров.

13 марта спецпосланник президента США Стив Уиткофф прилетел в Москву. Он может попытаться убедить Россию заключить перемирие в украинском конфликте.