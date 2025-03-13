сегодня в 16:05

Ушаков: официальную позицию РФ о перемирии с Украиной сформулирует Путин

Лидер России Владимир Путин лично сформулирует официальную позицию страны относительно 30-дневного перемирия с Украиной. Об этом заявил помощник президента РФ по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков, пишет ТАСС .

«Сейчас президент должен все-таки сформулировать нашу официальную позицию», — отметил Ушаков.

По мнению помощника президента РФ, временное перемирие в украинском конфликте не даст никакого результата для Москвы, но станет возможностью для Украины перегруппировать свои силы.

Путин неоднократно подчеркивал, что для Москвы принципиально важно установить долгосрочный мир между странами с устранением первопричины возникновения конфликта.

Ранее сообщалось, что в Россию прибыл спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф, чтобы убедить Кремль принять 30-дневное перемирие с Украиной.