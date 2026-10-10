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Меч Дарта Вейдера из «Звездных войн» продадут на аукционе

Общество

Меч Дарта Вейдера из саги «Звездных войн» продадут на аукционе. Начальная цена — 1 млн долларов, сообщает РЕН ТВ.

Меч появился в фильмах «Империя наносит ответный удар» и «Возвращение джедая», указано на сайте аукционного дома Heritage Auctions.

Торги состоятся 12 ноября. Кроме того, на аукцион выставлен костюм C-3PO из эпизода «Новая надежда», карабин EE-3 Бобы Фетта и другие реквизиты из «Звездных войн».

Ранее сообщалось, что американский актер Том Кэйн, подаривший голос мастеру Йоде из «Звездных войн», умер в возрасте 64 лет.

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