Ушаков: Киев сделал ставку на эскалацию конфликта

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Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что киевский режим сделал ставку на эскалацию и затягивание конфликта, сообщает РИА Новости .

Он отметил, что во время разговора президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа был сделан упор на перспективы урегулирования конфликта на Украине.

Ушаков отметил, что киевский режим сделал ставку на эскалацию и всяческое затягивание конфликта.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным и назвал его успешным.

Накануне разговор Путина и Трампа анонсировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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