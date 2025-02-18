Кадыров призвал не расслабляться и не ждать окончания спецоперации

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что что нельзя расслабляться и ждать, что начнутся переговоры и закончится СВО. В своем Telegram-канале он написал о необходимости дополнительно усилить обучение бойцов и улучшать навыки.

Надо использовать новые технологии, которых нет ни у кого, сколько бы это не стоило… Я уверен, что победа будет за нами», — отметил он.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что на Западе ведут разговоры о том, чтобы разместить на Украине миротворцев. Однако, по его словам, предметных обсуждений нет.

По данным СМИ, двусторонние российско-американские переговоры запланированы на 18 февраля.