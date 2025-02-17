«Коммерсант»: Переговоры России и США по Украине пройдут 18 февраля в Эр-Рияде

Переговоры по Украине с участием российской официальной делегации состоятся в Эр-Рияде во вторник, сообщает « Коммерсант ».

Как пишет издание, со стороны США ожидается участие госсекретаря Марка Рубио, советника президента по нацбезопасности Майк Уолц и спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа.

Накануне СМИ сообщили о предстоящих дипломатических переговорах в Саудовской Аравии с участием представителей США и России для обсуждения прекращения украинского конфликта. Ожидается, что позднее там же может состояться личная встреча лидеров двух держав — президента России Владимира Путина и президента Штатов Дональда Трампа.

Как пишет «Коммерсант», встреча запланирована на вторник.

Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп могут встретиться в Эр-Рияде, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, столица Саудовской Аравии фигурировала как возможное место встречи во время личной беседы двух политиков.