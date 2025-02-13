Кремль ответил, в каком городе Путин и Трамп могут встретиться лично

Песков: Путин и Трамп могут встретиться лично в Эр-Рияде

Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп могут встретиться в Эр-Рияде, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, столица Саудовской Аравии фигурировала как возможное место встречи во время личной беседы двух политиков, сообщает пресс-служба Кремля.

«Действительно, Эр-Рияд фигурировал как возможное место для встречи двух президентов во время беседы», — сказал Дмитрий Песков в беседе с корреспондентом Первого канала Константином Панюшкиным.

Представитель Кремля добавил, что после переговоров с Путиным Трамп сказал, что симпатизирует властям Саудовской Аравии и считает страну американским партнером. Путин также имеет «очень добрые отношения» с наследным принцем этой страны, добавил Песков.

Однако никаких конкретных решений о месте возможной встречи президентов России и США пока не принималось, подчеркнул пресс-секретарь.

Песков также отметил, что Россия будет считать США «главным визави» в переговорах по украинскому урегулированию. Киев обязательно «так или иначе» поучаствует в процессе, но пройдет и двусторонний российско-американский трек.