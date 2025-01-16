Израиль: ХАМАС отказывается от договоренностей по прекращению огня

Накануне в Сети распространилась информация, что достигнута договоренность о прекращении огня в секторе Газа, но ХАМАС в последний момент отказывается соблюдать соглашения. Такое заявление сделала канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, сообщает РБК .

В сообщении канцелярии говорится, что Израиль не будет утверждать соглашение с ХАМАС до момента, пока группировка не согласится выполнять все пункты договоренности. По данным Израиля, именно ХАМАС создает «кризис, который препятствует урегулированию» существующего конфликта.

Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что страна поддержала договоренность о прекращении огня в секторе Газа. По его словам, переговоры на эту тему состоялись в Анкаре, в них принимала участие делегация из Сирии.

Накануне избранный президент США Дональд Трамп рассказал, что в ближайшее время ХАМАС освободит израильских заложников. Речь идет об освобождении 33 человек в рамках достигнутого первого соглашения о прекращении огня в Газе.