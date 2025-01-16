КСИР Ирана предупредил о срыве Израилем соглашения о прекращении огня

Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) предупредил, что Израиль может сорвать соглашения с палестинским движением ХАМАС о прекращении огня в Газе, сообщает ТАСС .

В пресс-службе КСИР выразили солидарность с участниками фронта исламского сопротивления Газы. Там назвали Израиль «сионистским дьяволом» и предупредили о срыве договоренностей. Также в КСИР призвали быть готовыми к новой войне.

«Мы надеемся провести в мечети Аль-Акса (в Иерусалиме — ред.) молитву в честь победы мусульман, которая станет первой новостью в мировых СМИ в не столь отдаленном будущем», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Иран готов ввести свою армию в Армению. Тегеран недоволен сближением Еревана с ЕС и НАТО и поставил республике ряд условий, предупреждая, что продолжение прозападного курса «не сулит Еревану ничего хорошего».