Иран готов ввести свою армию в Армению, утверждает азербайджанское издание Caliber.Az со ссылкой на дипломатические источники. По его данным, Тегеран недоволен сближением Еревана с ЕС и НАТО и поставил республике ряд условий, предупреждая, что продолжение прозападного курса «не сулит Еревану ничего хорошего». Официального подтверждения этой информации пока нет.

Соответствующие условия, как заявляют журналисты со ссылкой на источники в рядах дипломатов, озвучил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Акбар Ахмадиан во время недавнего визита в армянскую столицу. В статье также обращается внимание не ухудшение дел Тегерана на международной арене — смена власти в Сирии, атаки Израиля, ослабление радикального движения ХАМАС в Газе и «практически полное обезглавливание» ливанской шиитской военизированной организации «Хезболла».

«Понимая, что терпит поражение практически по всему периметру своих границ, Иран пытается теперь обезопасить себя хотя бы с севера. И тут, как известно, у Тегерана есть весомые поводы для беспокойства, учитывая превращение Армении в форпост Запада», — говорится в публикации.

Али Акбар Ахмадиан 8 января встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, после чего отправился в Ереван. По словам информаторов издания, секретарь Высшего совета нацбезопасности Ирана заявил армянской стороне, что его страну беспокоит сближение Еревана с НАТО и Евросоюзом, а также «шпионская миссия» Армении в ЕС. Он «четко предупредил своих армянских визави, что продолжение этого курса не сулит Еревану ничего хорошего».

«В случае, если в Ереване пойдут на выполнение условий Тегерана, то взамен иранский чиновник предложил заключить оборонный пакт между двумя странами, который, обратите внимание, включает в себя такие элементы, как ввод вооруженных сил Ирана на территорию Армении», — утверждает Caliber.Az.