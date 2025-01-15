Трамп: удерживаемые ХАМАС израильские заложники будут вскоре освобождены
Палестинское радикальное движение ХАМАС освободит израильских заложников в ближайшее время, заявил избранный президент США Дональд Трамп, сообщает ТАСС.
По словам республиканца, были достигнуты договоренности по заложникам на Ближнем Востоке. Трамп отметил, что скоро захваченных освободят.
Ранее было заключено соглашение о прекращении огня в секторе Газа. На первом этапе сделки палестинскими группировками будут освобождены 33 израильских заложника. Ранее сообщалось о согласии ХАМАС освободить 34 заложника.
Израиль же в рамках первого этапа соглашения пообещал отвести свои силы на глубину 700 м по границам сектора Газа.