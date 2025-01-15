Трамп: удерживаемые ХАМАС израильские заложники будут вскоре освобождены

сегодня в 21:02

Палестинское радикальное движение ХАМАС освободит израильских заложников в ближайшее время, заявил избранный президент США Дональд Трамп, сообщает ТАСС .

По словам республиканца, были достигнуты договоренности по заложникам на Ближнем Востоке. Трамп отметил, что скоро захваченных освободят.

Ранее было заключено соглашение о прекращении огня в секторе Газа. На первом этапе сделки палестинскими группировками будут освобождены 33 израильских заложника. Ранее сообщалось о согласии ХАМАС освободить 34 заложника.

Израиль же в рамках первого этапа соглашения пообещал отвести свои силы на глубину 700 м по границам сектора Газа.