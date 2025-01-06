Движение ХАМАС согласилось освободить 34 заложника

Палестинское движение ХАМАС заявило о согласии освободить 34 заложника из списка Израиля в рамках первого этапа сделки по режиму прекращения огня на территории сектора Газа, сообщает ТАСС .

Источник в ХАМАС рассказал телеканалу Asharq, что в указанном реестре женщины, дети и больные люди, которых удерживают в секторе Газа.

Движение согласилось их освободить, но для этого палестинцам нужно будет порядка недели, чтобы определить, живы заложники или нет.

Ранее Reuters со ссылкой на представителя ХАМАС писало, что организация утвердила список из 34 заложников, которых планируется освободить. Позднее советник офиса израильского премьер-министра Дмитрий Гендельман пояснил ТАСС, что при переговорах Тель-Авив не получил от ХАМАС указанный список.