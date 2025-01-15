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Фидан сообщил, что Турция поддержала договоренность о прекращении огня в Газе

В Анкаре состоялись переговоры с делегацией из новой администрации Сирии. В итоге Турция поддержала договоренности о прекращении огня в секторе Газа, об этом заявил глава турецкого МИД Хакан Фидан, подчеркнув, что еще не располагает официальной информацией на этот счет, пишет ТАСС .

Известно, что в переговорах принимал участие также министр иностранных дел Сирии в переходном правительстве Асаад Хасан аш-Шибани.

«Мы рассчитываем в ближайшие часы получить официальные сообщения на этот счет. Как Турция, мы поддерживаем любые шаги в этом направлении, это важно для обеспечения региональной стабильности», — заявил Фидан.

Благодаря активному участию Египта и Катара удалось достичь прогресса в переговорах о прекращении боевых действий в Газе, отметил Фидан.

Турецкая сторона намерена продолжать дипломатические инициативы, направленные на создание независимого палестинского государства. Ключевым элементом этого решения является восстановление границ 1967 года и признание Восточного Иерусалима столицей Палестины в рамках концепции сосуществования двух государств.