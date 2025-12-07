сегодня в 12:31

Илон Маск считает, что Европу можно назвать Четвертым рейхом

Американский бизнесмен Илон Маск назвал Европу Четвертым рейхом. Он сделал это перепостом утверждения одного из пользователей соцсети Х, сообщает News.ru .

Предприниматель перепостил указанное утверждение и добавил к нему свой комментарий: «В значительной степени».

Ранее Маск призвал устранить Евросоюз и вернуть суверенитет отдельным странам. Это даст возможность властям европейских государств лучше представлять свой народ.

Илона Маска в этом мнении поддержал зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Он написал под постом Маска в соцсети Х об упразднении ЕС комментарий «Именно».

