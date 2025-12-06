Медведев поддержал позицию Маска о необходимости упразднить Евросоюз

сегодня в 18:39

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев поддержал позицию американского миллиардера Илона Маска о том, что Евросоюз должен быть упразднен. Американский предприниматель считает, что так получится вернуть суверенитет государствам, которые в него входят, сообщает ТАСС .

«Именно», — прокомментировал Медведев соответствующий пост Маска в соцсети Х.

Ранее американский миллиардер призвал устранить Евросоюз и вернуть суверенитет отдельным странам. Благодаря этому, власти этих государств смогут лучше представлять свой народ.

Маск добавил, что бюрократия медленно «душит» Евросоюз. При этом бизнесмен не понимает, от чего именно США защищают ЕС.

