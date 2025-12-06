Маск считает, что нужно устранить ЕС и вернуть суверенитет части государств

Американский миллиардер Илон Маск в посте в соцсети Х призвал устранить ЕС и вернуть суверенитет отдельным государствам. Это даст возможность властям лучше представлять собственный народ, сообщает РИА Новости .

По словам Маска, бюрократия постепенно, медленно, «душит ЕС». Еще предприниматель не понимает, от чего именно Соединенные Штаты защищают Европу.

До этого официальный представитель Еврокомиссии Том Ренье рассказал, что соцсеть Х оштрафовали на 120 млн евро. В июле ЕК сообщила представителям площадки, что она нарушает закон о цифровых услугах Евросоюза (DSA) в сферах, которые связаны с обеспечением прозрачности рекламы, доступом пользователей к открытым данным и информации.

В Еврокомиссии потребовали от Х избавиться от нарушений. В противном случае компанию могут оштрафовать на сумму до 6% от общего годового оборота.

