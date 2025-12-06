Маск считает, что нужно устранить ЕС и вернуть суверенитет части государств
Фото - © Gage Skidmore/Wikipedia.org
Американский миллиардер Илон Маск в посте в соцсети Х призвал устранить ЕС и вернуть суверенитет отдельным государствам. Это даст возможность властям лучше представлять собственный народ, сообщает РИА Новости.
По словам Маска, бюрократия постепенно, медленно, «душит ЕС». Еще предприниматель не понимает, от чего именно Соединенные Штаты защищают Европу.
До этого официальный представитель Еврокомиссии Том Ренье рассказал, что соцсеть Х оштрафовали на 120 млн евро. В июле ЕК сообщила представителям площадки, что она нарушает закон о цифровых услугах Евросоюза (DSA) в сферах, которые связаны с обеспечением прозрачности рекламы, доступом пользователей к открытым данным и информации.
В Еврокомиссии потребовали от Х избавиться от нарушений. В противном случае компанию могут оштрафовать на сумму до 6% от общего годового оборота.
Подписывайтесь на РИАМО в MAX.