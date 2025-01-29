Госдума обратится в конгресс и ООН после слов Карлсона о покушении на Путина

Госдума направит обращение к конгрессу США и ООН из-за слов американского журналиста Такера Карлсона о подготовке администрацией экс-президента США Джо Байдена покушения на российского лидера Владимира Путина, сообщает РИА Новости .

Госдума потребует провести расследование по данному факту. С предложением обратиться в конгресс США и ООН выступил председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

Его инициативу поддержали другие депутаты. Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что заявление Карлсона надо тщательно проверить и расследовать, так как ситуация «чревата глобальным конфликтом».

Карлсон ранее заявил, что администрация Байдена «пыталась убить Путина». Журналист назвал такие действия безумием, однако доказательств не привел.

После этого представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что подобную информацию следует воспринимать аккуратно.