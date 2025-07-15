В подмосковном ЖК «Новое Пушкино» построили школу на 1 050 мест

В жилом квартале «Новое Пушкино» построили школу для 1 050 учеников. Министерство жилищной политики Московской области выдало Ingrad (приобретен Sminex в 2024 году) разрешение на ввод соцобъекта в эксплуатацию в Пушкинском городском округе, сообщает пресс-служба ведомства.

Общая площадь здания — 13 380 кв. метров. Для отделки боковых и торцевых частей фасадов использована керамогранитная плитка. Школа в светлых тонах с яркими цветовыми акцентами на входной группе гармонирует с современной архитектурой кварталов.

В трехэтажном здании предусмотрено все необходимое для комфортного образовательного процесса: учебные кабинеты, мастерские, помещения для групп продленного дня. В школе оборудован актовый зал, библиотечно-информационный центр с читальными залами, книгохранилищем, музеем и медиатекой, медицинский блок, два спортивных зала и столовая на 400 посадочных мест.

Благоустроенная прилегающая территория предназначена для отдыха на свежем воздухе и занятий спортом. Здесь открыт школьный стадион с полем для мини-футбола, беговыми дорожками, полосой препятствий, площадками для волейбола, баскетбола и подвижных игр. Пейзаж дополняют экотропа и зоны отдыха в окружении цветников и плодовых садов. Для озеленения использованы кустарники и деревья с разной сезонностью и палитрой цветения: липы, яблони, клены, сирень, чубушник, спирея и гортензия. На территории расположен участок для выращивания культур с теплицей.

«Мы всегда уделяем большое внимание инфраструктуре для семей с детьми. На территории «Нового Пушкино» уже работают два детских сада, и теперь мы открыли вторую школу. Создали современное пространство, где комфортно детям всех возрастов, родителям и учителям. Новая школа полностью готова к учебному сезону, первых учеников она примет уже в сентябре», — отметила вице-президент по согласованиям Sminex Самира Левшина.

Жилой квартал «Новое Пушкино» — новый «5-минутный город» с собственной развитой инфраструктурой, где все необходимое находится в пешей доступности. Он расположен в северо-восточной части города Пушкино, вблизи Северного лесопарка и Учинского водохранилища. Архитектура выдержана в едином стиле с тщательно подобранной цветовой гаммой. Всего в «Новом Пушкино» 44 корпуса, 26 из них уже построены, продажи открыты в семи домах. На первых этажах работают зоомагазины, барбершопы, продуктовые супермаркеты, аптеки, кафе и пекарни. На территории квартала введены в эксплуатацию два детских сада и две школы с учетом новой.

Застройщики построили соцобъекты в рамках комплексного развития территорий за счет внебюджетных источников финансирования.

Ранее губернатор Воробьев заявил, что в Подмосковье продолжают реализовывать программу по капремонту школ. В Серпухове установили рекорд.

«Большие программы в некоторых городах идут. Ну, прежде всего Серпухов — наверное, рекордное количество школ одновременно ремонтируется. Понятно, что это территория особого контроля, потому что подвести мы не можем. 1 сентября все идут в школу», — подчеркнул Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами округов.