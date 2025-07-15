Тропический ливень затопил курилку в Госдуме

В Москве во вторник случилась сильная гроза с тропическим ливнем, из-за чего курилка в здании Госдумы на Охотном ряду оказалась затоплена. Соответствующее фото появилось в Telegram-канале РБК .

Крытое место для курения пристроено к первому этажу здания Госдумы, но пользоваться ей по назначению пока невозможно. Большую часть курилки заняла вода, оставив сухим лишь маленький уголок.

В столичном главке МЧС РФ предупредили, что 15 июля на Москву может также обрушиться сильный ветер с порывами до 23 м/с.

Тропический ливень в столице начался утром, затем он сместился в Подмосковье. На севере Московской области прошел град размером с клубнику, а в самой Москве затопило улицы и парковки так, что часть машин практически ушли под воду.

Из-за непогоды движение на внешней стороне МКАД перекрыли. Дорожники следят за ситуацией. Независимый автоэксперт Дмитрий Попов рассказал РИАМО, почему автомобилистам лучше отказаться от перемещений по затопленным дорогам и что будет, если они все-таки решатся на экстремальное движение по стихийным рекам, в которые превратилась проезжая часть.