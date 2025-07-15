Не езди, подумай: какие риски возникают для авто из-за подтоплений улиц

«Основное, что нужно понимать: если автомобиль хлебнет воды, и она каким-то образом попадет во впускной коллектор, это приведет к тому, что в автомобильном деле называют гидроударом. В физике термин означает другое — резкий рост давления, ураганный. Но здесь, если во впускной коллектор попадет вода, жидкость, которая не сжимается и не воспламеняется, это приведет к тому, что погнет шатуны, заклинит двигатель и так далее», — сказал Попов.

Он добавил, что второй момент связан с электроникой. Есть элементы проводки, датчиков и прочих компонентов, которые могут «подвиснуть», так как из-за влажности все начинает отсыревать: возникнут короткие замыкания, повреждения изоляции и т. д.

«Главное — это электроника и механика в случае гидроудара. По поводу того, до какого уровня воды нужно переживать: на самом деле, в каждом конкретном случае все зависит от конструкции автомобиля. Если в нижней части кузова нет никаких экзотических элементов или „приблуд“, то ничего страшного не произойдет. До половины колеса — точно нет повода для особых переживаний», — рассказал автоэксперт.

Во вторник на Москву и область обрушился тропический ливень с грозой и даже градом. Улицы мегаполиса и подмосковных городов ушли под воду. В некоторых дворах затопило машины. Также непогода останавливала движение поездов на Савеловском направлении МЖД.