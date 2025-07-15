В Ингушетии религиозный спор в соцсетях привел к перестрелке и госпитализации двух мужчин

В Ингушетии двое мужчин оказались в реанимации после перестрелки, возникшей из-за религиозного спора в социальных сетях. Инцидент произошел 13 июля у строительного рынка под Назранью, сообщает NewsAlert .

Вечером 13 июля у строительного рынка под Назранью произошла перестрелка между двумя 42-летними местными жителями. По данным МВД Ингушетии, конфликт начался с религиозного спора в социальных сетях и перерос в вооруженное столкновение при личной встрече.

Мужчины, которые, по предварительной информации, состоят в родственных отношениях, договорились встретиться для обсуждения разногласий. Встреча быстро переросла в драку, а затем в перестрелку. На месте происшествия полиция обнаружила девять гильз, однако оружие найти не удалось.

Оба участника получили тяжелые огнестрельные ранения. Один из них был ранен в живот и бедро, пуля застряла в позвоночнике. Второй получил ранения в грудь, плечо и колено, при этом пуля повредила легкое. Оба мужчины были экстренно прооперированы и остаются в реанимации, их жизни вне опасности.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Покушение на убийство».

По информации «Интерфакса», один из пострадавших работает охранником у местного имама. Министр МВД Ингушетии Михаил Коробкин взял расследование под личный контроль. Полиция рассматривает различные версии произошедшего, включая бытовой конфликт и межличностную неприязнь.