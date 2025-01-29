«Белый дом хотел убить Путина»: Кремль снова ответил на слова Такера Карлсона

сегодня в 12:26

Американский телеведущий Такер Карлсон не привел никаких доказательств своему утверждению, что власти США «планировали убить» президента РФ Владимира Путина, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он посоветовал не верить бездоказательной информации, «от кого бы она ни исходила», передает корреспондент РБК .

«Вы знаете, мы не совсем понимаем, что имел в виду Карлсон, он не привел никаких доказательств», — прокомментировал Песков.

Представитель Кремля добавил, что подобную информацию следует воспринимать аккуратно.

28 января Песков, комментируя слова Карлсона, заявил, что российские спецслужбы предпринимают все усилия для охраны Путина.

Ранее Такер Карлсон заявил, что администрация бывшего президента США Джо Байдена якобы готовила план убийства Владимира Путина. Журналист называл такие планы «безумными».