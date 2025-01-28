Песков: спецслужбы РФ принимают все меры для охраны Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге заявил, что спецслужбы страны принимают все необходимые меры для охраны гослиц, в том числе главы государства Владимира Путина, сообщает ТАСС .

Так Песков прокомментировал заявление американского журналиста Такера Карлсона. Представитель западных СМИ рассказал, что руководство США планировало покушение на Путина. Песков подчеркнул, что спецслужбы надежно обеспечивают безопасность всех государственных лиц.

«В первую очередь главы государства», — добавил пресс-секретарь президента.

Ранее стало известно, что в Евросоюзе обеспокоены тем, что американский президент Дональд Трамп напрямую согласует с Путиным условия завершения украинского конфликта. При этом Брюссель и Киев от обсуждения отстранят.