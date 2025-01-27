В Европе боятся согласования Трампом завершения конфликта напрямую с Путиным

В Евросоюзе обеспокоены тем, что американский президент Дональд Трамп напрямую согласует с российским коллегой Владимиром Путиным условия завершения украинского конфликта. При этом Брюссель и Киев от обсуждения отстранят, сообщает ТАСС со ссылкой на материал El Pais, журналистам которого об этом рассказали дипломатические источники.

После того, как Трамп вновь стал президентом, европейцы начали переживать о совместной подготовке США пакта с Путиным по украинскому кризису. При этом Брюссель и Киев будут «отодвинуты на второй план».

Также в Евросоюзе боятся того, что экономический блок будет единственной стороной, которая должна будет гарантировать соблюдение РФ и Украиной договоренностей.

В Брюсселе считают, что Соединенные Штаты могут заключить с Россией не очень выгодное для Киева и Брюсселя соглашение. Например, в него могут добавить, что ЕС обяжется провести реконструкцию Украины. По заявлению дипломатического источника, это стало бы проблемой для безопасности ЕС, а также серьезным геополитическим поражением.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что РФ не получала сигналов от Трампа по поводу контактов с Путиным. Однако готовность к переговорам сохраняется.