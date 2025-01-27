Песков: Москва не получала сигналов от Трампа по переговорам с Путиным

Россия не получала сигналов от президента США Дональда Трампа по поводу контактов с Владимиром Путиным. Готовность сохраняется, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости .

Главы государств самостоятельно обсудят, где и когда провести встречу. Она может быть организована, в том числе, в РФ и США.

Песков добавил, что Путин 27 января будет работать в Санкт-Петербурге на мемориальных мероприятиях, посвященных снятию блокады города. Также российский президент встретится с губернатором города Александром Бегловым.

Ранее Трамп заявлял о том, что готов встретиться с Путиным в любое время.