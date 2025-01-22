Трамп заявил о готовности встретиться с Путиным в любое время

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Трамп готов встретиться с Путиным в любое время

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности встретиться с российским лидером Владимиром Путиным в любое время, сообщает РИА Новости .

«В любое время, когда он хочет», — заявил Трамп во время брифинга, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее Трамп сообщил о позиции Вашингтона о продолжении поставок вооружений Киеву.

Также глава Белого дома пригрозил новыми санкциями Москве в случае отказа от переговоров по урегулированию украинского конфликта.