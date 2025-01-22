Трамп заявил о готовности встретиться с Путиным в любое время
Трамп готов встретиться с Путиным в любое время
Президент США Дональд Трамп заявил о готовности встретиться с российским лидером Владимиром Путиным в любое время, сообщает РИА Новости.
«В любое время, когда он хочет», — заявил Трамп во время брифинга, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее Трамп сообщил о позиции Вашингтона о продолжении поставок вооружений Киеву.
Также глава Белого дома пригрозил новыми санкциями Москве в случае отказа от переговоров по урегулированию украинского конфликта.