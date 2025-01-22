Трамп: США изучают возможность продолжения военной помощи Украине

«США изучают данный вопрос», — ответил американский лидер на вопрос о продолжении Вашингтоном оказания военной помощи Киеву.

Трамп также назвал «вероятным» введение новых санкций против РФ, если руководство страны не пойдет на переговоры.

Ранее Трамп обещал прекратить украинский конфликт за сутки после вступления в должность.