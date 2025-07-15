сегодня в 15:15

Белорусы смогут участвовать в выборах в органы местного самоуправления в РФ и РБ

Депутаты Государственной думы ратифицировали Протокол об изменениях в Договоре между Россией и Республикой Беларусь о равных правах граждан от 25 декабря 1998 года. Граждане РФ, которые постоянно живут в РБ, смогут выбирать и избираться в органы местного самоуправления на ее территории, те же права обретут и жители Союзного государства, сообщается на сайте ГД .

Протокол был подписан президентом России Владимиром Путиным и его белорусским коллегой Александром Лукашенко. Это произошло в Москве 13 марта 2025 года.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что такой шаг важный. Он даст возможность гражданам обеих стран принимать участие в решении вопросов местного уровня.

Володин добавил, что документ поможет укреплению интеграции двух государств. Председатель ГД считает, что необходимо делать необходимое для развития потенциала Союзного государства.