Водоканалы Подмосковья провели 50 мероприятий по поддержанию коммунальной инфраструктуры
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За минувшие сутки специалисты филиалов «Мособлводоканала» провели 50 комплексных мероприятий, направленных на поддержание стабильного функционирования объектов коммунальной инфраструктуры, обеспечение качественного водоснабжения и водоотведения для жителей региона. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.
Выполнен ремонт сетей водоснабжения по адресам:
- г.о. Орехово-Зуево: ул. Кооперативная, д. Петрушино;
- г.о. Электросталь: ул. Трудовая.
Проведены работы по промывке канализационных сетей и восстановлению колодцев:
- м.о. Шатура: с. Середниково, п. Бакшеево, ул. 1 Мая, п. Радовицкий, ул. Мира, п. Пустоши;
- г.о. Орехово-Зуево: г. Дрезна, ул. Юбилейная, д. Кабаново.
Произведена промывка сетей холодного водоснабжения:
- г. Лосино-Петровский, ул. Пушкина и Чехова.
Также выполнена профилактическая чистка, ремонт и замена насосного оборудования на канализационных насосных станциях:
- в г. Лосино-Петровский по ул. Почтовая, Заречная, Северная, Лесная;
- г. Куровское по ул. Набережная, Совхозная Орехово-Зуевского г.о.;
- в п. Пустоши Шатурского м.о.
На водозаборных узлах 2 и 12 в городе Куровское провели ремонтные работы.
Особое внимание уделено поддержанию надлежащего состояния сетей водоотведения. Проверены внутриквартальные сети и восстановлена проходимость 27 участков, в том числе расположенных в населенных пунктах:
- г.о. Лосино-Петровский: г. Лосино-Петровский, на ул. Октябрьская, Суворова, Набережная, Горького, Санаторная, п. Юность и Биокомбината;
- г. Ликино-Дулево: ул. Коммунистическая, 1 Мая, Калинина, Степана Морозкина;
- г. Куровское: ул. Лесная, Пролетарская, Куйбышева, Советская, Коммунистическая;
- г. Дрезна: ул. 1 Ленинская и 2 Ленинская;
- м.о. Шатура: г. Рошаль, ул. Пионерская, Свердлова, п. Черусти и с. Дмитровский Погост.
Помимо этого, коммунальные службы в ежедневном режиме осуществляют контроль и чистку насосов на временных станциях перекачивания стоков в населенных пунктах региона.
Эти меры позволяют поддерживать стабильную работу системы водоснабжения и водоотведения, предотвращая возникновение внештатных ситуаций.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что работа с очистными сооружениями в Московской области продолжается, она ведется на протяжении длительного периода, она ведется в рамках нацпроекта.
«Это большая программа, которая также на протяжении длительного периода реализуется на территории всей страны, и в Подмосковье, в частности», — сказал Воробьев.