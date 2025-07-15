Водоканалы Подмосковья провели 50 мероприятий по поддержанию коммунальной инфраструктуры

сегодня в 15:25

За минувшие сутки специалисты филиалов «Мособлводоканала» провели 50 комплексных мероприятий, направленных на поддержание стабильного функционирования объектов коммунальной инфраструктуры, обеспечение качественного водоснабжения и водоотведения для жителей региона. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Выполнен ремонт сетей водоснабжения по адресам:

г.о. Орехово-Зуево: ул. Кооперативная, д. Петрушино;

г.о. Электросталь: ул. Трудовая.

Проведены работы по промывке канализационных сетей и восстановлению колодцев:

м.о. Шатура: с. Середниково, п. Бакшеево, ул. 1 Мая, п. Радовицкий, ул. Мира, п. Пустоши;

г.о. Орехово-Зуево: г. Дрезна, ул. Юбилейная, д. Кабаново.

Произведена промывка сетей холодного водоснабжения:

г. Лосино-Петровский, ул. Пушкина и Чехова.

Также выполнена профилактическая чистка, ремонт и замена насосного оборудования на канализационных насосных станциях:

в г. Лосино-Петровский по ул. Почтовая, Заречная, Северная, Лесная;

г. Куровское по ул. Набережная, Совхозная Орехово-Зуевского г.о.;

в п. Пустоши Шатурского м.о.

На водозаборных узлах 2 и 12 в городе Куровское провели ремонтные работы.

Особое внимание уделено поддержанию надлежащего состояния сетей водоотведения. Проверены внутриквартальные сети и восстановлена проходимость 27 участков, в том числе расположенных в населенных пунктах:

г.о. Лосино-Петровский: г. Лосино-Петровский, на ул. Октябрьская, Суворова, Набережная, Горького, Санаторная, п. Юность и Биокомбината;

г. Ликино-Дулево: ул. Коммунистическая, 1 Мая, Калинина, Степана Морозкина;

г. Куровское: ул. Лесная, Пролетарская, Куйбышева, Советская, Коммунистическая;

г. Дрезна: ул. 1 Ленинская и 2 Ленинская;

м.о. Шатура: г. Рошаль, ул. Пионерская, Свердлова, п. Черусти и с. Дмитровский Погост.

Помимо этого, коммунальные службы в ежедневном режиме осуществляют контроль и чистку насосов на временных станциях перекачивания стоков в населенных пунктах региона.

Эти меры позволяют поддерживать стабильную работу системы водоснабжения и водоотведения, предотвращая возникновение внештатных ситуаций.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что работа с очистными сооружениями в Московской области продолжается, она ведется на протяжении длительного периода, она ведется в рамках нацпроекта.

«Это большая программа, которая также на протяжении длительного периода реализуется на территории всей страны, и в Подмосковье, в частности», — сказал Воробьев.