Член российской делегации на переговорах с США, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что стороны не обсуждали восстановление «Северного потока — 2». Речи не шло и о прокачке газа по уцелевшей трубе, сообщает РИА Новости .

«Пока еще это не обсуждалось», — ответил Дмитриев на вопрос журналистов о восстановлении «Северного потока — 2».

18 февраля в Эр-Рияде проходят переговоры США и России. На данный момент известно, что страны договорились заниматься совместными проектами, в том числе в Арктике.

Сейчас стороны приступают к диалогу о санкциях. В этом вопросе, по словам Дмитриева, важно признать, что рестрикции нанесли больше вреда для Вашингтона, а не для Москвы.

Переговоры российской и американской делегаций очень важны для решения глобальных задач. По словам Дмитриева, весь мир следит за тем, получится ли у двух стран улучшить отношения.