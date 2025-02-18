Глава РФПИ Дмитриев назвал переговоры с США важными для решения глобальных задач

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, который отвечает за экономический аспект переговоров с США, назвал их очень важными для решения глобальных задач, сообщает РИА Новости .

Во вторник российская и американская делегации проведут встречу в Саудовской Аравии. На ней планируется обсудить восстановление всего комплекса отношений двух стран. Также планируется договориться о том, как начинать переговоры по Украине.

«Весь мир следит за тем, получится ли у Соединенных Штатов и России улучшить отношения, потому что наши более хорошие отношения позволят решать большое количество глобальных задач и тех проблем, которые сейчас стоят пред миром», — уточнил Дмитриев.

Он сказал, что на переговорах будет отвечать за «экономический аспект дискуссии».

По его словам, экономическое сотрудничество имеет важное значение. Компании из США, уйдя с отечественного рынка, потеряли свыше 300 млрд долларов. Поэтому странам следует определить совместные экономические пути, это важно и для других государств, чтобы показать, что российский рынок привлекателен для работы.