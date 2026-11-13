«Неужели можно пропасть и не сказать ни слова?» Житель Казахстана исчез в Москве

Житель Казахстана приехал на вахту в Россию и пропал. Однажды он просто перестал выходить на связь с семьей. Родные пытаются выяснить, что с ним случилось.

О пропаже молодого парня заявил его старший брат в соцсетях. По его словам, 5 декабря 2025 года казахстанец приехал в Москву на заработки. Сначала он заключил контракт с одной фирмой, а по его окончании нашел подработку в местном суши-баре.

Парень всегда был на связи с семьей, но в один момент просто исчез. Он перестал появляться в Сети, не отвечал на звонки и СМС. Затем его телефон и вовсе оказался вне зоны действия сети. Последний раз парень был на связи 8 октября 2026 года.

Родные считают, что его телефон мог быть украден и потерян. Последняя геолокация показывала, что молодой человек находится в Воронежской области.

Основные приметы пропавшего: рост 185 см, зеленые глаза, рыжие волосы, мелкие зубы, короткие пальцы, размер обуви 44. По словам брата, недавно молодому человеку делали шинирование зубов.

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