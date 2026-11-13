Отравили свинью: как готовили расправу над криптобизнесменом Новаком

Когда преступники планировали убийство криптобизнесмена Романа Новака ради денег, то сначала проверили яд и отравили свинью, сообщает РЕН ТВ .

Подготовка к преступлению заняла несколько месяцев. Летом 2025 года фигуранты забрали через тайник неизвестное вещество, которое потом ввели свинье. Так злоумышленники планировали инсценировать смерть бизнесмена от передозировки, но животное выжило, поэтому от варианта с ядом отказались.

За участие в нападении одному из фигурантов дела обещали 1 млн долларов. Он привлек соучастника за 10 млн рублей, который нашел еще одного подельника, обещая ему не менее 10 млн. Участники преступной группы несколько раз летали в ОАЭ, следили за криптобизнесменом и искали место для нападения.

Для реализации плана Новака заманили на виллу под предлогом встречи с инвестором. Был выбран участок в пустыне и подготовлено место для захоронения. Для сокрытия улик на вилле хотели устроить шумную вечеринку и вызвать клининг.

Романа Новака и его супругу Анну убили 2 октября 2025 года в ОАЭ. По версии следствия, от пары требовали доступ к имуществу и криптокошелькам. После расправы тела вывезли в пустыню. 7 ноября в Санкт-Петербурге трое подозреваемых по данному делу были помещены под стражу до 28 декабря.

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