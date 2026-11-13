«Ни во что не ставят»: фармацевты РФ жалуются на падение зарплат и рост нагрузки

Сотрудники аптечных сетей по всей России пожаловались на снижение зарплат, отмену корпоративных такси и низкую оплату работы с интернет-заказами. Вместе с тем в отрасли возник кадровый дефицит, сообщает журналистка Ксения Собчак в своем Telegram-аккаунте «Кровавая барыня» .

Провизор одной из аптек известной сети заявила, что компания начала работать с маркетплейсами и сервисами доставок. Нагрузка увеличилась в разы, а за обслуживание таких интернет-заказов сотрудникам начисляют всего 0,1% от суммы покупки. За выдачу заказов на собственной площадке (покупателю нужно скачать приложение сети) фармацевтам начисляют уже 1%. При этом оклад не меняется уже более пяти лет. Он составляет 162 рубля в час.

Также фармацевты сообщают о нехватке работников, из-за чего не выполняются планы продаж. А от них зависит, получат ли сотрудники надбавку, которая составляет около 20% от зарплаты.

Из-за дефицита кадров в отрасль привлекают людей без медицинского и фармацевтического образования. Некоторые часто путают препараты и дозировки. Такая ситуация возмущает специалистов, которые годами учились в профильных образовательных учреждениях.

По словам работников, они сталкиваются с неоплачиваемыми часами. Например, смены длятся по 13 часов, однако час обеденного перерыва не оплачивается. Некоторые фармацевты жалуются на сокращение корпоративного такси, из-за чего им приходится подолгу добираться на работу.

На эти же проблемы жалуются представители других аптек. Они сообщают, что даже при выполнении планов получают не выше 65–70 тыс. рублей, а в отдельных случаях — всего 24 тыс. рублей. Из-за низких доходов людям приходится брать дополнительные смены или менять сферу деятельности.

Провизоры просят отменить интернет-заказы через сторонние площадки или установить постаматы, а также увеличить оплату за обработку заказов и оклад, пересмотреть укомплектование аптек персоналом.

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