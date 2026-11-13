Сборная Подмосковья выиграла зачет фестиваля Кубка Содружества по муайтай

Команда Московской области заняла первое общекомандное место на фестивале в рамках Кубка Содружества по муайтай, который прошел 6–11 ноября в Нижнем Новгороде. Спортсмены завоевали 46 наград, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Представители Подмосковья завоевали на Кубке Содружества по муайтай 12 золотых, 11 серебряных и 23 бронзовые медали. Сборная региона стала первой в общекомандном зачете фестиваля в рамках турнира.

В возрастной группе 14–15 лет золото выиграли Ярослав Орлов из Орехово-Зуева (до 63,5 кг), Андрей Гуськов (до 51 кг) и Софья Атрушкевич (до 63,5 кг) из Сергиева Посада, а также Тимофей Ребейн из Балашихи (до 71 кг).

Среди участников 12–13 лет победили Ярослав Блинков (до 67 кг) и Дарья Коннова (до 52 кг) из Раменского, Тимур Зелинский из Одинцова (до 38 кг) и Егор Наклескин из Сергиева Посада (до 34 кг).

В группе 10–11 лет золотые медали завоевали Александр Бызыкчи из Дмитрова (до 38 кг), Николай Железняков из Химок (до 46 кг), Татьяна Нестеренко (до 32 кг) и Иван Самошин (до 34 кг) из Сергиева Посада.

Кубок Содружества прошел в Нижнем Новгороде с 6 по 11 ноября в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».

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Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.