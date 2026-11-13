В Балашихе проверили готовность аварийно-восстановительной бригады

Предприятие Балашихи участвует в номинации «Лучшая аварийно-восстановительная бригада». Конкурс среди специалистов ресурсоснабжающих организаций проводит министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

«За 25 лет конкурс заметно вырос. Если раньше он был построен на индивидуальных состязаниях по отдельным навыкам, то сегодня мы делаем упор на командную работу: оцениваем не отдельного специалиста, а аварийно-восстановительную бригаду как единый механизм, от слаженности действий которого зависит скорость и качество устранения реальных инцидентов», — сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.

Во время смотра комиссия проверила укомплектованность штата, слаженность действий сотрудников, состояние материально-технической базы и готовность оборудования. Также оценили наличие документов, инструкций и журналов, организацию оповещения жителей об авариях и ходе восстановительных работ.

Отдельное внимание уделили готовности технологического транспорта к выездам, обеспеченности бригады инструментами, средствами малой механизации, специальным оборудованием и средствами индивидуальной защиты.

Комиссия также проверила запасы материалов и оборудования на складе «Балашихинских коммунальных систем», необходимые для оперативного устранения аварий на объектах и сетях водоснабжения и водоотведения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что ликвидация и недопущение коммунальных аварий должны стать стандартом в Подмосковье. В этой работе помогают датчики и своевременная реакция диспетчерских.

«Знаю, что все без исключения территории уделили внимание тому, чтобы у нас диспетчерская служба, теперь уже оснащенная датчиками, видела и своевременно реагировала на те или иные заниженные показатели», — сказал Воробьев.