Эвелина Бледанс рассказала о пути в актрисы и фермерстве в Крыму

Эвелина Бледанс рассказала о влиянии бабушки на выбор профессии и развитии участка в Бахчисарайском районе. Она также мечтает об инклюзивном театре, сообщает Крымское информационное агентство .

В интервью «Крымской газете» Бледанс назвала бабушку главным примером: та учила ее не бояться сцены и ясно выражать мысли. К поступлению артистка готовилась почти полтора года, ездила в Севастополь на репетиции с главным режиссером русского театра драмы.

«Сразу после школы я поступила в вуз в Москве. Для меня это был осознанный шаг: я точно знала, что буду актрисой, и хотела, чтобы профессия стала продолжением того, кем я уже была — девочкой из Ялты, впитавшей ее климат, море, энергетику. В Ялте я училась в гимназии имени Чехова, где когда-то училась Алла Назимова, звезда немого кино», — рассказала Эвелина.

Фермерством Бледанс увлеклась после покупки дома с участком в Бахчисарайском районе. Сейчас она развивает землю и бренд продуктов. Урожай прошлого сезона безвозмездно передали нуждавшимся в нем организациям.

На участке провели свет, заканчивают согласование документов по воде и делают дороги. Артистка ждет саженцы из Краснодарского края. Вместе с любимым она хочет объединить виноградники и центр современного искусства, а также создать инклюзивный театр.

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