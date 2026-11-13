Мурманск получил 4 новых маршрута по объектам уличного искусства

В Мурманске создали четыре тематических маршрута для прогулок по дворам и улицам с произведениями уличного искусства, сообщает Nord-News .

Проект разработала автономная некоммерческая организация «Агентство по развитию туризма и продвижению Мурманской области». Она представила маршруты гидам, художникам и организаторам фестиваля паблик-арта «РОСТ».

В путеводитель вошли маршруты «Самый длинный дом России: дворы и фасады в красках стрит-арта», «О Мурманске в стрит-арте», «Читаем город по фасадам» и «Заполярные образы: арт-прогулка по центру Мурманска». Они охватывают муралы, советские панно и расписанные арки.

По словам участников презентации, уличное искусство превращает обычные дворы в популярные места и помогает создавать новые туристические продукты.

Ранее сотрудники областной научной библиотеки выпустили к юбилею города цифровой архив «Мемориальные доски Мурманска». Справочник объединяет более 130 мемориальных досок.

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