Мосэнергосбыт передал на переработку 1 640 кг макулатуры

Мосэнергосбыт в преддверии Дня рециклинга принял участие в акции «V Единстве Zа Победу» и сдал на переработку 1 640 кг макулатуры, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

В сборе макулатуры участвуют подразделения Мосэнергосбыта в городах Подмосковья. Акция «V Единстве Zа Победу» проходит совместно с Общественной палатой Московской области при поддержке правительства региона.

«Мосэнергосбыт поддерживает экологические акции и проводит собственные мероприятия, направленные на снижение негативного влияния на окружающую среду. Рады внести свой вклад в переработку макулатуры для последующего возвращения ее в производственный цикл», — отметили в компании.

Гарантирующий поставщик также участвует в корпоративной экологической акции «Каждое дерево на счету». С начала ее проведения переход клиентов на электронные счета позволил сохранить от вырубки 47 498 деревьев. Кроме того, компания постоянно собирает пластиковые крышечки в клиентских офисах для отправки на переработку.

Эта работа отвечает главной цели национального проекта «Экологическое благополучие» — сохранить и восстановить окружающую среду, создать условия для здоровой жизни людей и устойчивого развития экономики.

Развитие более осознанного потребления поддерживает нацпроект «Экологическое благополучие». Так, запущена Всероссийская акция по сбору макулатуры БумБатл, которая дает возможность проявить заботу о природе через сбор и сортировку бумаги. Чтобы присоединиться к акции, зарегистрируйтесь на сайте бумбатл.рф, сдайте макулатуру в удобном пункте и загрузите подтверждение в личный кабинет. Так вы тоже станете участником экодвижения.

Прием вторичных ресурсов — это важное мероприятие, которое предлагается расположить в удобных для жителей местах, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«(Это нужно — ред.) для того, чтобы мы могли максимально соблюдать, обеспечивать экологическую повестку, задавать новую культуру утилизации мусора», — сказал Воробьев.