«Одноклассники» проведут спортивные эфиры с тифлокомментированием в День слепых

В Международный день слепых, 13 ноября, «Одноклассники» проведут прямые эфиры хоккея, волейбола и тенниса с аудиоописанием для незрячих и слабовидящих зрителей.

Тифлокомментаторы Вячеслав Илюшин, Алексей Золин и Виталий Гарцев опишут расстановку и движения игроков, их эмоции и обстановку на арене. Это поможет зрителям с нарушениями зрения следить за игрой и обсуждать матчи.

Директор по маркетингу и контенту ОК Борис Мокроусов пояснил, что платформа стремится сделать спорт доступным каждому. Совместно с Российским футбольным союзом она регулярно показывает матчи FONBET Кубка России с тифлокомментированием. Новый проект продолжает эту работу.

В расписании указано московское время: 10:30 — Женская хоккейная лига, «Сахалин» — «Бирюса»; 15:00 — РОЛЬФ Суперлига, «Кузбасс» — «Динамо-Урал»; 19:00 — Всероссийская хоккейная лига, АКМ — «Рязань-ВДВ»; 19:00 — Континентальная хоккейная лига, «Северсталь» — «Трактор»; 00:30 — WTA Finals 2026, Соболенко — Свитолина.

Среди партнеров проекта — группа компаний VSporte, Всероссийская федерация спорта слепых, «VK Добро», «Кинопоиск», хоккейные лиги, фонд поддержки слепоглухих «Со-единение», Федерация волейбола России и Vital Sport.

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