сегодня в 11:07

РИАМО и Сбер запустили спецпроект к 185-летию банка

РИАМО и Сбер представили совместный проект СБЕРхРИАМО , приуроченный к 185-летию банка. Материалы разбиты на несколько тематических блоков: «Сберегая Будущее», «Сберегая города», «Сберегая людей» и другие.

Речь идет о развитии организации и ее месте в жизни общества — от повседневных сервисов, которыми пользуются миллионы людей, до инструментов для бизнеса и проектов по улучшению городской среды.

Проект соединяет исторический ракурс с сегодняшними достижениями, показывая, как компания сохраняет преемственность и одновременно движется по инновационному пути.

В банке к юбилею напомнили о главном принципе.

«Двигаться вперед — значит делать то, что считалось невозможным. Вместе с вами мы первыми выходим за привычные рамки и помогаем осуществлять самые смелые мечты», — отметили в манифесте Сбера к 185-летию.

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