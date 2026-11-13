РИАМО и Сбер запустили спецпроект к 185-летию банка
РИАМО и Сбер представили совместный проект СБЕРхРИАМО, приуроченный к 185-летию банка. Материалы разбиты на несколько тематических блоков: «Сберегая Будущее», «Сберегая города», «Сберегая людей» и другие.
Речь идет о развитии организации и ее месте в жизни общества — от повседневных сервисов, которыми пользуются миллионы людей, до инструментов для бизнеса и проектов по улучшению городской среды.
Проект соединяет исторический ракурс с сегодняшними достижениями, показывая, как компания сохраняет преемственность и одновременно движется по инновационному пути.
В банке к юбилею напомнили о главном принципе.
«Двигаться вперед — значит делать то, что считалось невозможным. Вместе с вами мы первыми выходим за привычные рамки и помогаем осуществлять самые смелые мечты», — отметили в манифесте Сбера к 185-летию.
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